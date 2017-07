Kinderferien(S)pass in Straden

17.07.2017, 20:59 Uhr

Kinder machen Kunst:

„Straden ist ein fruchtbarer Boden für Kunst“, freut sich Helmut Hable, der in Wieden/Klausen gerade eine kleine Galerie, „Kunst im Weinkeller“ einrichtet. Gemeinsam mit Eva Eder N. lud er im Rahmen des Kinderferien(S)passes zu einem Malkurs im Freigelände der NMS Straden. Und mehr als 20 Kinder sind gekommen, um zuerst eine kleine Einschulung in die Technik des Malens zu bekommen und danach ihr wahrscheinlich erstes Kunstwerk auf die Leinwand zu bringen. Die Kinder waren mit großer Begeisterung dabei und freuten sich ganz besonders über die anschließenden Erklärungen ihrer Werke durch den Künstler Helmut Hable.Und die 1. Vernissage im Weinkeller ist den Kindern gewidmet. Am Freitag, dem 21. Juli mit Beginn um 17.00 Uhr findet in Wieden/Klausen die Ausstellungseröffnung statt, wo die Werke der Kinder für einen guten Zweck verkauft werden. Alle sind dazu herzlich eingeladen!