Kochen – ganz regional

26.07.2017, 12:18 Uhr

Die Ortsbäuerinnen Michaela Pock und Christine Schwarz,unterstützt von Bettina Hödl und Alexandra Pock, haben im Rahmen des

Kinderferien(s)passes der Marktgemeinde Straden in der Küche der NMS Straden

ein mehrgängiges Menü zubereitet. Fast 20 Kinder tummelten sich in der

Schulküche. Für eine Kürbiscremesuppe mussten die Patisson-Kürbisse natürlich

ganz fein geschnitten werden, Erdäpfel mussten geschält, gekocht, zu Püree

verarbeitet oder gebacken werden. Natürlich gehört auch Fleisch zu den Erdäpfeln und da sind köstliche Fleischlaibchen genau das Richtige für Kinder. Und die süße Nachspeise dürfte auch nicht fehlen: Roulade, Heidelbeerkuchen und regionale, frische, saftige

Wassermelonen. Unerwähnt darf auch nicht bleiben, dass ausschließlich regionale

Lebensmittel verwendet wurden. Ob das Abwaschen ebenso gut funktioniert hat,

wie das Kochen, sei an dieser Stelle nicht verraten.