Mettersdorf baut sein Wegenetz weiter aus

24.04.2017, 16:49 Uhr

Ein neuer Geh- und Radweg in Mettersdorf verbindet die Ortsteile Zehensdorf und Lahndorf.

"Der neue Geh- und Radweg passt gut in die Radfahrstrategie des Landes", betonte Landesrat Anton Lang beim Spatenstich in Mettesdorf. Dazu hatte er auch statistische Zahlen zur Hand. Die Hälfte der täglichen Wege beträgt weniger als fünf Kilometer. Man will daher die Verkehrsteilnehmer dazu sensibilisieren, für diese kurzen Strecken das Auto stehen zu lassen.Rund 1,2 Kilometer lang wird der neue Geh- und Radweg sein. Die Kosten von rund 280.000 Euro teilen sich Land und Gemeinde. Es ist der erste Bauabschnitt im geplanten Radwegenetz für das Saßtal. "Neben dem Alltagsradverkehr hat das Netz für das Saßtal auch touristische Bedeutung", hob der Abgeordnete Franz Fartek beim Spatenstich hervor."Die Asphaltdecke der L 268 in Richtung St. Nikolai ist löchrig und passt nicht mehr zum neu errichteten Gehweg", deponierte Bürgermeister Johann Schweigler einen weiteren Wunsch. "Diese Asphaltierung werden wir im Herbst oder Frühjahr auch noch schaffen", versprach Franz Kortschak von der Baubezirksleitung.