Musikalische Genüsse im Weingarten

10.05.2017, 18:08 Uhr

St. Anna am Aigen, 01. Mai 2017. Bereits zum 14. mal fand am Staatsfeiertag der Musikerwandertag der Marktmusikkapelle St. Anna am Aigen statt. Mit guter Musik an den zahlreichen Labestationen entlang der Strecke wurde der Marsch zu einer Leichtigkeit für die Wanderer.

Hier kann man mit gutem Gewissen von Tradition sprechen, denn bereits zum 14. mal wurde der Musikerwandertag entlang des Weinweges der Sinne veranstaltet. Auch heuer waren wieder an die Tausend Wanderer von Nah und Fern unterwegs und erfreuten sich der schönen Landschaft. Die vielen Labestellen luden zum Verweilen ein und bei bester Kulinarik war es dann schon schwer weiter zu ziehen. Manch einer hat den ganzen Weg dann wohl nicht mehr geschafft und hat die kürzere Variante des Weges gewählt. Gut, dass der Weinweg mehrere Varianten bietet.Den Ausklang fand der Wandertag beim Musikheim im Zentrum von St. Anna am Aigen mit feinster Oberkrainermusik.