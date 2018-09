Musikverein Saßtal-Siebing feierte mit 15 Gastkapellen Jubiläum.

11.09.2018, 09:20 Uhr

Das 110-jährige Bestehen zelebrierte man im großen Rahmen im Kulturzentrum Mettersdorf.

METTERSDORF. Der Musikverein Saßtal-Siebing feierte das 110-jährige Bestehen. Zu diesem Anlass lud man zu einem Musikertreffen ins Kulturzentrum Mettersdorf. Obmann Karl Wurzinger empfing 15 Gastkapellen mit einem Gastgeschenk am Marktplatz. Danach marschierten die Musikanten ins Kulturzentrum. Mettersdorfs Bürgermeister Johann Schweigler betonte, dass der Verein, der ja Musiker aus zwei Bezirken, nämlich aus Mettersdorf (Südoststeiermark) und St. Veit in der Südsteiermark (Leibnitz) in seinen Reihen hat, ein wichtiger Kulturträger ist.