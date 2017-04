Muttertagsfahrt zur Friedenskirche „Maria Fatima“

26.04.2017, 09:58 Uhr

70 Teilnehmer folgten der Einladung und fuhren mit dem Bus zur Friedenskapelle Maria Fatima.Nach einer hl. Messe, zelebriert von Kaplan Erik und Pater Ignaz besichtigten wir den imposanten Fatimakomplex der seit 2001 auch als Kloster genützt wird.Danach ging es zur „Ottersbachmühle“ zum Mittagessen. Anschließend besichtigten wir eine Ausstellung in der schönen alten Ottersbachmühle, wo liebevoll gestaltete, kreative, handgefertigte Produkte und saisonale Köstlichkeiten präsentiert wurden. Ein Buschenschankbesuch im Buschenschank Hutter in Krottendorf durfte auf der Heimfahrt natürlich auch nicht fehlen.Gut betreut von Reiseleiter, Seniorenbund-Obmann Hermann Zaunschirm traten wir dann die Heimfahrt an.