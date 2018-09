Noch mehr Power für Frauen in der Region!

19.09.2018, 12:00 Uhr

Mit zwei speziellen Projekten will man Frauen in der Region fördern und halten.

Zwei regionale Projekte

Um die Zukunftschancen für Frauen in den steirischen Regionen zu steigern, haben der für die Regionen zuständige Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer und die Frauenlandesrätin Ursula Lackner heuer den sogenannten Frauen-Call eröffnet. Unter dem Titel "Frauen.Leben.Regionen 2018" wurde ein Fördertopf mit Mitteln in Höhe von 1.200.000 Euro für Frauenprojekte in steirischen Regionen aufgemacht. Laut Michael Schickhofer will man so lebenswerte Rahmenbedingungen in den Gemeinden bzw. Zukunftsperspektiven schaffen und gleichzeitig auch die herrschende Enkommensungleichheit zwischen Frauen und Männern verringern.Für den Bezirk Südoststeiermark sind mehr als 100.000 Euro im Topf. Zwei Projekte sind bislang das Resultat. Nummer eins ist das Projekt "Frauen – Teilhabe 'Zukunft'" von Innova. Zielgruppe sind Frauen im Alter zwischen 20 und 35, die an der Entwicklung in der Region, sei dies politisch oder auch in Vereinen, mitwirken wollen. Jene haben die Chance an einem kostenlosen Lehrgang teilzunehmen. Dieser startet am 12. Oktober. Die Inhalte sind vielfältig. So bekommen die Teilnehmerinnen z.B. profunde Einblicke in Strukturen von Gemeinden oder erhalten auch Stimm-, Kommunikations- und Präsentationstraining. Auch Einzelcoachings stehen am Plan. Höhepunkt bzw. Abschluss ist im September 2019 ein Symposium, das von den Teilnehmerinnen organisiert wird.Das zweite Projekt im Bezirk wird vom Regionalmanagement durchgeführt und lautet "Frauen.Kraft". Hier ist das Ziel, berufliche, bildungsspezifische und infrastrukturelle Chancen für Frauen und Mädchen in der Region aufzuzeigen. Eine Erhebung bestehender Möglichkeiten soll Basis für weitere Ansätze in der Regionalentwicklung sein. Mithilfe einer Online-Plattform, mit Mädchenforen und Role-Models will man dazu beitragen, Frauen in der Region zu halten.Infos und Anmeldung: 03152/39554 - 0, 0677/623981 - 86Leitung: Ulrike Gärntner