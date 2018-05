OBR Hannes Matzhold: 50 Jahre und kein bisschen leise

03.05.2018, 06:18 Uhr

seinen Runden. Und obwohl viele Feuerwehrkameradinnen und Kameraden der Einladung gefolgt waren, konnte man keine einzige Feuerwehruniform erblicken. Seine Frauhatte sich gewünscht, dass möglichst alle in Tracht erscheinen sollten. Und diesem Wunsch waren nicht nur seine Wegbegleiter bei der Feuerwehr nachgekommen, sondern auch die Gemeindevertreter und seine Dirnbacher Nachbarn. Gefeiert wurde im Festzelt der. Lustige und stimmungsvolle Einlagen machten den gesamten Abend für die Geburtstagsgäste sehr kurzweilig. Da erschien der Kaiser persönlich, eine Rockband aus den Jugendtagen von Hannes trat auf und zu den Klängen des Liedes „Wenn die Glocken hell erklingen“ hatte sich die FF Straden eine ganz besondere Choreografie einfallen lassen. „Hannes war an diesem Abend in seinem Element“, so seine Eltern, die so manches Schmankerl von Hannes in seinen Kinder- und Jugendtagen erzählen konnten.