Preiswert Shoppen mit gutem Gewissen

01.05.2018, 21:20 Uhr

Mehr als ein Job: Hinter den Carla-Shops der Caritas steckt ein ambitioniertes Beschäftigungsprojekt.

Für viele ist Shoppen mit einem schlechten Gewissen verbunden. Wieder einmal hat man Geld für etwas ausgegeben, was man eigentlich gar nicht braucht. Shopping mit sozialer Verantwortung und damit mit einem guten Gewissen – das ist Einkaufen in einem der insgesamt 32 steirischen Carla-Shops etwa wie in Bad Radkersburg.Dort findet man so gut wie alles – von Kleidung über Möbel bis hin zu Büchern – in guter Secondhand-Qualität. Aber nicht nur der Ware, die in den Caritas-Geschäften günstig verkauft wird, wurde ein zweites Dasein geschenkt, sondern auch die Shop-Arbeiter haben die Chance auf ein zweites Leben bekommen, ein Leben ohne Arbeitslosigkeit. Hinter den Carla-Shops steht ein Caritas-Beschäftigungsprojekt, durch das rund 280 Langzeitarbeitslose eine neue Aufgabe und damit eine neue Perspektive gewonnen haben."Im Schnitt laufen diese Transitarbeitsplätze für rund sechs Monate", erklärt Peter Wagner, der für den Bereich "Beschäftigung und Sachspenden" verantwortlich ist. Die Auftraggeber dahinter sind meist das AMS, das Land Steiermark oder die EU. "Das Ziel ist langfristig eine Wiedereingliederung in den regulären Arbeitsmarkt. Die Herausforderung dabei ist, die ständige Gratwanderung zwischen zu hartem und zu laschem Umgang mit den Transitarbeiten zu meistern. Die meisten haben keine Vorkenntnisse, sprachliche Schwierigkeiten oder Bildungsdefizite", verrät Wagner. Dass hinter der Idee dennoch ein Erfolgsrezept steckt, zeigt die Tatsache, dass das Gros des Stammpersonals in den Shops ehemalige Transitarbeiter sind.In der Südoststeiermark befindet sich der Carla-Shop in Bad Radkersburg, Langgasse 3.Betreiber: Caritas SteiermarkGeschäft in der Region: Langgasse 3, Bad RadkersburgÖffnungszeiten: Mo bis Fr, 9–18 Uhr; Sa, 9.00–14.30 UhrKontakt: 0676/880158290; www.caritas-steiermark.atAusstattung: Kleidung, Schuhe, Hausrat, Kleinmöbel, Geschenke, Café