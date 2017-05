Region Bad Radkersburg: Rettungswesen am Puls der Zeit!

12.05.2017, 14:05 Uhr

Bezirksstelle Radkersburg zählt auf zentrales Leitsystem und modernste Technik.

Versorgung ohne Umwege

Notruf:

Krankentransporte:

Wer bislang in der Region des ehemaligen Bezirks Radkersburg die Notrufnummer 144 gewählt hat, erreichte ein Teammitglied der Bezirksstelle Radkersburg. Dies wird sich in Kürze ändern. Ab 1. Juni werden Notrufe und Anrufe, die Krankentransporte (Nummer 14844) betreffen, von der Rettungsleistelle Steiermark in Graz angenommen und behandelt.Laut Bezirkstellenleiter Gerhard Götschl ist man diesen Schritt nach langen Überlegungen gegangen. „Für die Bevölkerung ändert sich nichts", betont er. Statt Einschränkungen bringe die zentrale Einsatzsteuerung jede Menge Vorteile. Die 22 Fahrzeuge der Bezirksstelle wurden technisch auf den neuesten Stand gebracht. Noch während der Notrufannahme in Graz erhält das zum Patienten nächstgelegene Einsatzfahrzeug auf einem mobilen Datenterminal sämtliche Patientendaten und eine Beschreibung der Situation. Das Terminal beinhaltet auch ein Navigationssystem, das den Fahrer punktgenau zum Ort des Geschehens lotst.Das System hat aber noch einen weiteren Vorteil. Die Sanitäter haben die Möglichkeit, ihre Diagnose vor Ort einzugeben. In der Folge zeigt das Terminal das nächstgelegene passende Krankenhaus mit freien Kapazitäten an. So gewinnt man laut Bezirksgeschäftsführer Simon Straßgürtl wertvolle Zeit. Neben den Terminals wurden die Fahrzeuge außerdem mit je zwei Digitalhandfunkgeräten und einem E-Card-Reader ausgestattet.Götschl, Straßgürtl und Bezirksstellenleiter-Stv. Helmut Puster unterstreichen, dass die Bezirksstelle natürlich auch künftig direkt erreichbar sein wird. Unter der Nummer 050 14445 – 28000 erhält man werktags von 8 bis 17 Uhr u.a. alle Auskünfte zu Erste-Hilfe-Kursen, Essen auf Rädern und "Betreute Reisen". Götschl hält auch fest, dass es durch die Umstellung zu keinem Personalabbau in Bad Radkersburg kommt. Die vier betroffenen Kräfte werden bei Kranken- und Rettungstransporten eingesetzt.gültig ab 1. Juni 2017144 (Rettungsleitstelle)14844(Rettungsleitstelle)050 1445 - 28000 (Bezirksstelle Radkersburg)