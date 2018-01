Region im großen Gesundheitscheck

06.01.2018, 15:35 Uhr

Südoststeiermark: Fit in jedem Alter – eine ganze Region trainiert sich selbst.

"Gesunder Mensch – gesunder Lebensraum"

"Land schafft Leben"

Unsere Region ist im Besonderen Vorreiter in Sachen Kulinarik. Aber auch die Gesundheit spielt eine wesentliche Rolle – nicht nur für Gesundheitsanbieter wie Ärzte, Apotheken, Thermen oder Rehabilitations- und Pflegezentren, sondern im Speziellen für jeden Einzelnen von uns. Die Gesundheits- und Freizeitbranche ist im jungen Bezirk Südoststeiermark großer Arbeitgeber und Dienstleister zugleich.In den kommenden Wochen geben sich im Steirischen Vulkanland die Gesundheitsexperten die Klinke in die Hand. Unsere Region stellt den Fokus auf eine gesunde Lebensführung scharf. Der Besuch von 14 Veranstaltungen von Jänner bis März ist für die Südoststeirer kostenlos.Eine achtsame Lebensweise, bewusste genussvolle Ernährung, Bewegung in der Natur sowie eine geistig-seelisch-spirituelle Stärkung trügen dazu bei, lange fit zu bleiben, sind Obmann Josef Ober, Stellvertreter Franz Fartek und Geschäftsführer Michael Fend vom Steirischen Vulkanland überzeugt. Gemeinsam mit Regionsvorsitzendem Anton Gangl und Projektmanagerin Daniela Adler laden sie zur Vortragsreihe "Gesunder Mensch – gesunder Lebensraum" ein.Den Auftakt macht Hannes Royer vom Verein "Land schafft Leben" am Dienstag, 16 . Jänner in Pirching am Traubenberg. Der Experte veranschaulicht, wie unsere Kaufentscheidungen die Zukunft unserer Lebensmittel bestimmen.