Regionalität in Großküchen

01.05.2018, 21:04 Uhr

Kennzeichnung von regionalen Lebensmitteln in Großküchen gefordert.

Herwig Brucker

Anlässlich der "Woche der Landwirtschaft" weist die Landwirtschaftskammer Steiermark auf die Wichtigkeit der Kennzeichnung der Warenherkunft hin. Kammerobmann Günther Rauch verlangt eine Kennzeichnung der Speisen in Kantinen und Großküchen."Besonders bei Eiern und Fleisch ist es wichtig, die regionale Herkunft zu erkennen", so Rauch. Kammersekretär Johann Kaufmann präzisiert: "Oft entscheidet in Großküchen wie Betriebskantinen, Krankenhäusern, Schulen, Kindergärten und Pflegeheimen der Kostendruck, dass die Betreiber ausländische Lebensmittel einkaufen. Die Konsumenten wollen aber immer mehr qualitativ hochwertige Waren aus der Heimat, daher ist eine Kennzeichnung sehr hilfreich. Schließlich schmecken heimische Lebensmittel meist einfach besser."

Genau da kommt das Pflegeheim Sonnenhof in Fehring ins Spiel: "Seit unserer Eröffnung vor fast 20 Jahren gibt es bei uns ausschließlich regionale Lebensmittel. Und die auch nach saisonalen Gesichtspunkten", erklärt Geschäftsführer Gernot Krugfahrt die Philosophie des Vorzeigebetriebes in Fehring.Damit geht er mit der WOCHE-Initiative "Wir kaufen daheim" konform. "Unsere Bewohner schätzen das regionale Angebot sehr, wir weisen sie beispielsweise mit Fotos auch immer wieder darauf hin."Ernährungsberaterin Magdalena Siegl und Bezirksbäuerin Maria Matzhold wünschen sich in Zukunft mehr Betriebe wie den Sonnenhof: "Unsere regionalen Bauern werden dadurch sichtbar gemacht. Letztlich sichert das Arbeitsplätze und Wertschöpfung für die Region."Mit dem Zeichen "Gut zu wissen" wird die Herkunft der Lebensmittel auch erkennbar gemacht. Es vermittelt den Gästen und Kunden, dass beste Qualität, Frische, Tierwohl und strenge Kontrollen einen Mehrwert haben dürfen. Alle Großküchen sind aufgefordert, ihre Beschaffungspläne danach anzupassen. "Wir schielen auf das Schweizer Modell. Dort werden schon lange heimische Lebensmittel in Großküchen gekennzeichnet", resümiert Magdalena Siegl. Infos dazu unter www.gutzuwissen.co.at.