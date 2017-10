Richtige Bewegung macht schlau

19.10.2017, 23:19 Uhr

„Über 10.000 Lehrerinnen und Lehrer sind in den vergangenen Jahren von uns geschult worden“, erzählt Sportlehrer Andreas Stich, der gemeinsam mit Vereinsgründer Werner Schwarz und jugendlichen „Peer-Coaches“ Schulen in ganz Österreich besucht, um dort Lehrkräfte, aber auch Schüler als Mitstreiter im Kampf für mehr Bewegung zu gewinnen. Lehrer und Schüler von BORG, HAK und HLW erhielten eine schweißtreibende und herausfordernde Kostprobe aus über 250 Koordinationsübungen, die man, wie Schwarz betonte, leicht in jede Unterrichtsstunde einbauen könne.Einen Elternabend ungewöhnlicher Art erlebten zu guter Letzt über 400 Eltern der BORG-Schüler. Sie kamen in der Aula des Bundesschulzentrums in den Genuss eines exklusiven Gehirnjoggings.