Sauberste Straße in St. Stefan

06.05.2018, 07:27 Uhr

Bei der Abschlussveranstaltung in Riegersburg wurden Ergebnisse präsentiert.

Im Seebad Riegersburg gingen der Aktionstag des Abfallwirtschaftsverbandes Feldbach und gleichzeitig der Abschlussevent des großen Steirischen Frühjahrsputzes über die Bühne. Landesrat Johann Seitinger sowie Vertreter der Wirtschaft und der regionalen Politik bedankten sich für das Engagement der Tausenden freiwilligen Müllsammler in der gesamten Steiermark.Der Frühjahrsputz fand dieses Jahr zum elften Mal statt, und ist ein Projekt des Abfallwirtschaftsverbandes, des Landes Steiermark, des ORF, der Wirtschaftskammer Steiermark und der Fachgruppe Abfall- und Abwasserwirtschaft. Schulen, Kindergärten, Vereine und Gemeinden tun sich Jahr für Jahr zusammen, um die Steiermark vom Müll zu befreien.

Riesige Mengen an MüllIn unserer Regionen waren rund 5.000 Freiwillige unterwegs, die rund 14.000 Tonnen an Abfall wie "Tetra Pak"-Verpackungen, Dosen oder Zigarettenschachteln einsammelten. An besonders vermüllten Straßen wurden heuer böse Smileys, sogenannte "Angrys", mit Pfeilen als Hinweis an die Bevölkerung angebracht. Ein außergewöhnlicher Projektpartner war die Arealgruppe der Tageswerkstätte Stephanus in St. Stefan, die sich durch das monatliche Müllsammeln in "der wahrscheinlich saubersten Straße der Region" befindet.Seit Beginn der größten Müllsammelaktion Europas wurden 1,6 Millionen Kilogramm Müll von 400.000 ehrenamtlichen Helfern gesammelt.• 11. Aktionstag• Zeitraum:3. bis 28. April 2018• Steiermark: rund 55.000 Beteiligte• Abfallwirtschaft Feldbach: 5.000 Beteiligte,14.000 Tonnen