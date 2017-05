Schlechte Arbeitsplätze attraktiver gestalten

07.05.2017, 18:40 Uhr

SPÖ-Abgeordnete Cornelia Schweiner lud zur Podiumsdiskussion zum Thema Arbeit und Beschäftigung.

Im Rahmen der Aktionstage „Arbeit schafft Würde" hatte Abgeordnete Cornelia Schweiner zur breit aufgestellten Diskussionsrunde in das Volkshaus Feldbach geladen. Roman Hebenstreit von der Gewerkschaft "vida", Ewald Verhounig von der WK, Marianne Suppan vom AMS, „Niceshops"-Unternehmer Roland Fink und Gertrud Scherbler von der Produktionsschule Feldbach debattierten über die Zukunft der Arbeitswelt. In der anschließenden Fragerunde wurde auch das Publikum in das Gespräch miteingebunden.Der Rückgang der Arbeitslosenzahlen wurde besprochen, aber auch Probleme und Möglichkeiten zum (Wieder-)Einstieg für Jugendliche sowie Personen über 50 in das Berufsleben wurden erörtert. Der gebürtige Feldbacher und Gewerkschaftsvorsitzende Roman Hebenstreit ist überzeugt: „Besonders im Tourismus, der für die Südoststeiermark essenziell ist, sind die Rahmenbedingungen schlecht. Sogenannte schlechte Arbeitsplätze müssen attraktiver gestaltet werden."