Sportliche Woche in Fehring

08.09.2018, 09:50 Uhr

Das Sportangebot für Kinder in den Sommerferien wurde erweitert.

Zum ersten Mal hat die Stadtgemeinde Fehring die Erlebnissportwoche, in der Kinder von 6 bis 14 Jahren eine Woche lang sich sportlich betätigen und neue Sportarten kennenlernen konnten, veranstaltet. Die 14 Kinder wurden von Katharina Sumnitsch und Michael Glössl von "Xund ins Leben" betreut, deren Hauptaugenmerk auf dem Spaß an der Bewegung lag. Zu den Programmpunkten zählten etwa Kinderyoga, Waldpädagogik, Teamspiele, Tanzworkshops, Sportakrobatik oder auch Zirkusspiele. Außerdem konnten die jungen Sportler neue Trendsportarten wie Slackline, Waveboards oder Scooter ausprobieren. Bei der Abschlussveranstaltung zeigten die Kinder dann ihren Eltern einige ihrer erlernten Fähigkeiten.Die Idee zur Erlebnissportwoche, die auch im nächsten Jahr wieder stattfinden soll, stammt von Gemeinderätin Ute Schmied, sie ist auch Obfrau des Sozial- und Kulturausschusses.Mit der Ferienbetreuung in der Gemeinde Fehring wurde im Speziellen dem Wunsch der Eltern nach einem größeren Sportangebot in den Sommerferien nachgekommen.