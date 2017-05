Sternfahrt mit Ziel in Feldbach

10.05.2017, 14:39 Uhr

Beim Anradeln auf dem Raabtal-Radweg wurde fleißig gesportelt.

Über 1.000 Radfahrer nahmen an der Radio-Steiermark-Radsternfahrt mit Ziel in Feldbach teil. Von St. Ruprecht, Jennersdorf, Bad Gleichenberg und Fehring aus ging es über den Raabtal-Radweg R11 und gesicherten Strecken zum Feldbacher Hauptplatz, wo unter der Moderation von Erich Fuchs bei Musik, Kulinarik der Raabtal-Radlwirte und einem Gewinnspiel der Genussradtag seinen Abschluss fand.Vor der Abfahrt in Fehring konnten die Radler tolle Preise gewinnen: Nach dem Frühstück am Hauptplatz wurde unter allen Teilnehmern ein Crossbike der Marke Scott – gesponsort von Sport Menzinger und der St. Josef Apotheke Fehring – im Wert von 850 Euro verlost. Gewinnerin ist Edith Reichmann, die schon vor drei Jahren beim Raabtal-Anradeln ein Fahrrad gewonnen hatte.