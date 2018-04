Südsteiermark Classic - einfach klasse!

28.04.2018, 13:52 Uhr



Gnas, 28. April 2018. Die Oldtimer der Südsteiermark Classic gleiten über das Vulkanland. Die Veranstalter freuen sich über 150 Teilnehmer in diesem Jahr. Wieder sind zahlreiche Leckerbissen unter den Fahrzeugen. Das älteste Fahrzeug ist ein Amerikan La France Tourer aus dem Jahre 1917, das auch schon die Rallye Peking - Paris erfolgreich absolviert hat.

Jeweils am Freitag der dreitägigen Veranstaltung geht führt die Rundfahrt traditionsgemäß durch das Thermen- und Vulkanland. Start und Ziel ist an jedem Tag Gamlitz. Bei zahlreichen Stationen, Sonderprüfungen und Etappenzielen haben auch die Zuschauer Gelegenheit die Fahrzeuge aus der Nähe zu betrachten. Da ergibt sich auch schon hin und wieder ein Fachgespräch, meist nur kurz aber dafür freundlich, denn die Strecke verlangt so einiges von den Piloten ab und sie sind mit ihren Oldtimern mehrere Stunden pro Tag auf Achse.Die Südsteiermark bietet in diesem Jahr wieder perfektes Wetter und eine saftig grüne Landschaft. Das "oben ohne" Fahren der zahlreichen Cabrios im Teilnehmerfeld fällt dieses mal besonders leicht, Sonnenschein sei Dank.