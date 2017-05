Tag der offenen Stalltür im Bezirk Leibnitz

Am 20. Mai 2017 findet ein „Tag der offenen Stalltür“ bei SAUGUT Bauern aus verschiedenen Regionen der südlichen Steiermark statt.

Die Stalltüren zu öffnen und interessierten Konsumenten, Schulklassen und Kindergartengruppen einen Blick hinter die Kulissen des bäuerlichen Alltags zu

ermöglichen ist bei den SAUGUT Bauern nicht neu. Neu ist jedoch ein gemeinsamer Termin an dem mehrere Betriebe aus verschiedenen Regionen der Steiermark ihre Höfe präsentieren. Die Idee dazu stammt von den österreichischen Jungbauern und unsere Schweinebauern machen da sehr gerne mit, so Obmann von SAUGUT Werner Pail.

Wer macht mit? Familie Pail, Buchenstraße 57 in Wagendorf (ab 13 Uhr)

Familie Rumpf, Neudorf 14 in St. Georgen an der Stiefing (ab 10 Uhr)