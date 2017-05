Tanz und Gesang für Europa

11.05.2017, 16:18 Uhr

Die Europäische Woche wurde in der Region mit Leidenschaft zelebriert.

"Feiern, informieren und diskutieren" lautete das Motto der Europawoche mit dem Europatag am 9. Mai. Die Europäische Föderalistische Bewegung (EFB) und die Jungen Europäischen Föderalisten luden unter anderem in Zusammenarbeit mit der Stadt Feldbach und der Parktherme Bad Radkersburg zu einem bunten Programm ein. Der Startschuss fiel in Bad Radkersburg. Am Areal der Parktherme zog die Tanzgruppe "Kud Grmeč" die Besucher in ihren Bann.Nicht weniger spannend verlief das Programm am Rathausplatz in Feldbach. Neben der Musikgruppe "anBandln" der Lebenshilfe Feldbach und den slowenischen Gruppen "Cirkulane" und "Lancova" war wiederum die Tanzgruppe "Kud Grmeč" aktiv. Für Christa Hofmeister, geschäftsführende Obfrau des EFB, waren die Veranstaltungen essenziell, um aufzuzeigen, dass Europa, so wie es jetzt ist, keine Selbstverständlichkeit ist. "Musik und Tanz bedürfen keiner Dolmetscher", unterstrich Bad Radkersburgs Bürgermeister Heinrich Schmidlechner die Kultur als verbindendes Element.