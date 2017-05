Tourismusschulen: Wolfgang Haas verlässt Bad Gleichenberg

10.05.2017, 14:35 Uhr

Der Direktor der Tourismusschulen wechselt im Sommer zur Werzers-Gruppe nach Kärnten.

Seit dem Jahr 2000 ist Wolfgang Haas an den Tourismusschulen Bad Gleichenberg tätig – seit 2010 ist der Absolvent des Tourismuskollegs zuständiger Direktor. Diese Tätigkeit wird er nur mehr bis Ende Juni ausüben. Der 60-jährige Bad Gleichenberger übernimmt ab 1. Juli die Stelle als Generaldirektor der Werzers-Gruppe in Kärnten, die in ihren Hotels am Wörthersee mit 400 Betten rund 55.000 Nächtigungen pro Jahr verbucht. "Die jungen Leute werden mir fehlen, aber wenn sich eine Tür auftut, muss man durchgehen", so Haas.Er blickt auf viele Meilensteine in seiner Zeit als Schuldirektor zurück. So etwa auf die Modernisierung des Schul- und Internatsgebäudes. Weitere Höhepunkte waren für Haas die Einführung der täglichen Turnstunde und die Tatsache, dass aktuell Schüler aus 25 Nationen die Schule besuchen.Aber wie geht es nun in Bad Gleichenberg weiter? Das Kuratorium des Steirischen Hotelfachschulvereins gibt bekannt, dass man sich in den nächsten Wochen um eine geeignete Nachfolge bemüht. Ab 1. Juli wird Peter Kospach, Stellvertreter von Haas, die interimistische pädagogische Leitung der Schule übernehmen.