22.07.2017, 11:29 Uhr

Im Mittelpunkt dieser Vernissage „Kinder machen Kunst“ standen natürlich die kleinen Künstler. Helmut Hable und Eva Eder N. hatten im Rahmen des Kinderferien(s)passes der Marktgemeinde Straden mit den teilnehmenden Kindern Kunstwerke geschaffen, die sich wirklich sehen lassen konnten. Bgm. Gerhard Konrad dankte den beiden Künstlern und überreichte ein kleines Präsent.Karl Lenz würdigte in seinen Grußworten das Engagement von Familienreferenten Robert Frauwallner und im Besonderen den Einsatz und die Organisation von Anita Gether, die auch bei dieser Veranstaltung ihr organisatorisches Geschick wieder einmal zeigte.Im Ausstellungsraum selber waren dann die Kinder am Wort. Gemeinsam mit Helmut Hable versuchten sie ihre Werke zu beschreiben und zu deuten, bevor die Kunstwerke erstanden werden konnten. Der Erlös kommt zur Gänze den Kindern in Straden (Kindergarten, Volksschule und Neue Mittelschule) zugute.Umrahmt wurde die Veranstaltung von Drummer Peter Lenz.