Wenn der Ruf erschallt, ist jedermann gebannt

13.05.2017, 09:35 Uhr

St. Anna spielt den Jedermann – und der Ruf lässt auch Fehring erschaudern.

Georg Schnell

Peter Haarer

Nun, die letzte Aufführung von Jedermann liegt schon neun Jahre zurück. Der Jeeee-deeeeer-maaaaaann-Ruf hallt den St. Anna'rern und Fehringern aber immer noch in den Ohren. Jetzt hat die Theatergruppe St. Anna am Aigen das Stück von Hugo von Hofmannsthal für sich wiederentdeckt.Wenn auf den Kirchplätzen in St. Anna und Fehring der echogeladene Jedermann-Ruf für Gänsehaut unter den Zuhörern sorgt, dann bekommt es nicht nur die Tischgesellschaft rund um "Jedermann"mit der Angst zu tun. Die Laienschauspieler des Theaters mit 80-jähriger Tradition – aktuell unter der Regie und Leitung von– werden das Publikum wie gewohnt mitreißen.20., 21., 25. und 26. Mai in St. Anna sowie am 3. und 10. Juni in Fehring. Beginn ist jeweils um 20.30 Uhr. Karten gibt's in den Raiffeisenbanken und im Baumarkt Lippe.