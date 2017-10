Gerberhaus in Fehring eröffnet den Kulturherbst

Mit einer Ausstellung von Hans Weigand präsentiert das Gerberhaus einen renommierten Künstler mit internationaler Karriere. Der gebürtige Tiroler lebt und arbeitet in Wien und in St. Martin an der Raab. In seinen Werken verknüpft er Malerei und Grafik mit Fotografie und Video und erweitert um Skulpturen und Rauminstallationen bis zur Musik. Die Vernissage findet am Freitag, 13. Oktober um 19.30 Uhr statt. Eröffnet wird die Ausstellung, die bis 10. November zu sehen ist, mit einem Gespräch der Kuratorin Petra Werkovits mit dem Künstler.

Weitere Veranstaltungen im Herbst sind ein Kabarettabend mit Christof Spörk am 19. Oktober, ein Konzert mit Dena DeRose am 9. November und die Lesung "Advent, Advent der Obstler brennt" mit Miguel Herz-Kestranek am 1. Dezember. Infos zum Fehringer Kulturherbst gibt es auch unter www.fehring.at/gerberhaus.