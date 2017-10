Marion Petric in der Ottersbachhalle

Mit ihrer Programm "Fisch Grete und das Kammerl des Schreckens" gastiert Marion Petric am Freitag, 13. Oktober um 20 Uhr in der Ottersbachhalle St. Peter. Die Kabarettistin schlüpft im Laufe des Abends in viele unterschiedliche Rollen. Für knisternden Thriller-Effekt sorgt zusätzlich die raffiniert gesponnene Krimi-Handlung des Programms.