Der Frauenplatz Bad Radkersburg steht kommendes Wochenende im Zeichen von Soul und Blues. Am Samstag, 29. Juli um 19.45 Uhr sind Raphael Wressnig und The Soul Gift Band sowie Kirk Fletcher zu Gast. Fletcher gilt als einer der besten Gitarristen der Welt. Am Sonntag, 30. Juli um 18.30 Uhr gibt es Soloauftritte von Wressnig, Fletcher und Oliver Mally.