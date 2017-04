Naturschätze-Tour in Mureck

Vor dem Hintergrund der Verhandlungen zum neuen Naturschutzgesetz starten die Grünen ihre Naturschätze-Tour in der ganzen Steiermark. Den Auftakt bildet die Wanderung am Samstag, 6. Mai in Mureck. Treffpunkt ist um 13.45 Uhr vor dem Schwimmbad.

Die etwa zweistündige Wanderung führt entlang des Murecker Auerlebnisweges teils entlang der Mur und teils im Auwald zur Murecker Schiffsmühle, wo die steirischen Grünen in das Restaurant "Mühlenhof" einladen. Dort lässt man den Nachmittag bei einem gemütlichen Gedanken- und Erfahrungsaustausch mit den Landtagsabgeordneten Lambert Schönleitner, San- dra Krautwaschl und Lara Köck ausklingen. Anmeldungen für den Naturschätze-Wandertag an steiermark@gruene.at.