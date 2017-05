Wohlfühlabend mit Heini Staudinger

Die Tischlerei Knaus in Schützing bei Riegersburg lädt am Freitag, 12. Mai um 19.30 Uhr zum Wohlfühlabend. Gastredner ist der Schuh- und Finanzrebell Heini Staudinger aus dem Waldviertel, der über seine Sicht der Welt spricht. Außerdem feiert Knaus an dem Abend das 105-jährige Jubiläum und die Betriebsübergabe an die vierte Generation.