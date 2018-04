Der neue heiße Draht nach Wien

24.04.2018, 08:53 Uhr

Die Junge Volkspartei (JVP) Steiermark hat nun einen heißen Draht in die Bundeshauptstadt. Zur besseren Vernetzung mit den JVP-Mitgliedern in Wien wurde der "Club Weiß-Grün Wien" gegründet. So sollen die steirischen Interessen in der Bundeshauptstadt noch stärker eingebracht werden als bisher.Im Zuge einer Auftaktveranstaltung, an der aus der Südoststeiermark Bezirksobmann Christoph Monschein und Landesvorstandsmitglied Thomas Kraus teilnahmen, besuchte die Junge ÖVP Steiermark mit Landesobmann Lukas Schnitzer an der Spitze die Jugend- und Familienministerin Juliane Bogner-Strauß. In diesem Gespräch bekräftigte man die positive Haltung zur geplanten Vereinheitlichung des Jugendschutzes in Österreich – eine jahrelange Forderung seitens der JVP.