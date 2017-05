09.05.2017, 13:37 Uhr

Am 5. Und 6. Mai wurden drei Kleinturniere gespielt und die Sieger hießen: ESV Pöllau bei Gleisdorf , ESV Kirchberg a d Raab so wie der ESV Walkersdorf.Das Turnier wurde sehr gut angenommen und wird es im nächsten Jahr wieder geben.Ein Danke an allen Sponsoren und Helfern die es ermöglichten dieses Turnier zu veranstalten .