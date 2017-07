Bad Gleichenberger triumphierte bei Gibraltar-Race

26.07.2017, 09:09 Uhr

Biker Helly Frauwallner siegte in seiner Klasse und wurde Zweiter im Gesamtklassement

Der sechsfache Motocross-Staatsmeister Helly Frauwallner holte sich den Sieg in der 14-Tage-Motorradrallye von Burgas in Bulgarien am Schwarzen Meer nach Gibraltar. Mehr als 70 Teilnehmer aus England, Italien, den Niederlanden, Österreich, der Schweiz und aus Spanien ließ der 58-Jährige auf seiner Yamaha WR 450 hinter sich. Damit holte er sich nach rund 8.000 Kilometern den Sieg in seiner Motorradklasse. Im Gesamtklassement schaute Rang zwei hinter dem Engländer Mark Kinnard heraus.Großen Anteil am Erfolg Frauwallners haben die beiden Mechaniker Ernst Huber und Toni Fassold sowie Freund und Wegbegleiter Bertram Mayer im Servicewagen.