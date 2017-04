Breitenfeld - Söchau: Doppelschlag vor dem Abpfiff

24.04.2017, 16:44 Uhr

Mit einem Doppelpack in der Schlussphase entschied Söchau das Derby in Breitenfeld.

Mit einem Sieg im Spitzenspiel gegen Verfolger Söchau hätte Breitenfeld eine wichtige Basis für den Aufstieg in die Gebietsliga legen können. Vor diesem Hintergrund entwickelte sich im Derby der 1. Klasse Süd A ein Spiel, in dem lange Zeit die Abwehrreihen und das defensive Mittelfeld dominierten. Hochkarätige Torchancen blieben Mangelware. Breitenfeld-Trainer Alfred Stocker musste schon früh wechseln. Manuel Brodtrager verletzte sich in der 9. Minute. Zur Halbzeit folgte ihm Alexander Schwab.

Lucky Punch

Trotzdem übernahmen die Hausherren zu Beginn der zweiten Hälfte die Initiative und erspielten sich leichte Vorteile. Der Torjubel blieb aber aus. Als schon ein 0:0 in der Luft lag, gelang den Gästen drei Minuten vor Schluss der "Lucky Punch". Stefan Horvat verwandelte eine präzise Flanke per Kopf. Die Schlussphase wurde noch turbulent. Die Hausherren warfen alles in die Offensive und reklamierten noch einen Elfmeter. In einem Konter machte Horvat (90.) dann aber für Söchau alles klar."Nach den vier Abgängen im Winter und dem verletzungsbedingten Ausfall von zwei Spielern muss ich meinem Team aber trotz der Niederlage ein Lob aussprechen. Das Spiel hatte Unterliga-Niveau", meinte Stocker nach dem Spiel. Söchau ist nun neuer Tabellenführer. Breitenfeld hat aber ein Spiel weniger ausgetragen und kann bei derzeit zwei Punkten Rückstand den Meistertitel noch aus eigener Kraft holen. "Wir schauen jetzt von Spiel zu Spiel. Es warten noch einige harte Brocken auf uns, aber auch auf Söchau", so Stocker. Schon in der kommenden Runde geht es zum Derby nach Hatzendorf. Brodtrager wird fehlen, Schwab ist noch fraglich. Auch in Söchau ist wieder Derby-Zeit. Ottendorf fordert in der nächsten Runde den neuen Tabellenführer.