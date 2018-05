Deutsch Goritz empfängt Leader

02.05.2018, 17:29 Uhr

Derbyzeit: Hof tritt auf dem Marsch zum Titel in Deutsch Goritz an.

Ungeschlagen marschiert Herbstmeister Hof im Frühjahr weiter Richtung Meistertitel in der Unterliga Süd. Zuletzt gab es für die Truppe von Trainer Johann Bez einen 6:0-Kantersieg im Heimspiel gegen St. Margarethen. Gleich drei Treffer erzielte dabei der neue Goalgetter der Hofer, Filip Dukanovic, der im Winter als Ersatz für den nach Mettersdorf gewechselten Filip Filipovic geholt wurde und nun bereits bei sieben Saisontreffern hält. Da Straden in Eichkögl in der Nachspielzeit noch den 1:1-Ausgleichstreffer kassierte, baute Hof den Vorsprung in der Tabelle weiter aus. Neuer Tabellenzweiter ist Loipersdorf, wobei das Ergebnis des Nachtragsspiels von Straden in Kirchbach bei Redaktionsschluss noch ausständig war.Ein Remis-Spezialist ist auch der nächste Gegner der Hofer. Deutsch Goritz holte mit viel Mühe ein 3:3 bei Tabellenschlusslicht Mureck und hat in der Rückrunde bereits vier Unentschieden auf dem Konto. Miha Kokol erzielte dabei einen Doppelpack. Er war auch im Herbst Torschütze beim 1:1 in Hof. Gesperrt sind bei Deutsch Goritz im Derby gegen den Tabellenführer Stefan Denk und Julian Puntigam.

• 6. Mai, 17 Uhr: DeutschGoritz - Hof•Letzte Ergebnisse: Mureck - Deutsch Goritz 3:3, Hof - St. Margarethen 6:0, Eichkögl - Straden 1:1, St. Stefan im Rosental - Frannach 0:3, Pircha - Halbenrain 2:0, Bad Blumau - Paldau 1:3, Loipersdorf - Kirchbach 6:3