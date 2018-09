Die Verfolger im direkten Duell

18.09.2018, 13:49 Uhr

Frannach und Straden kämpfen um einen Spitzenplatz in der Unterliga.

Mit einem hart erkämpften 1:0-Sieg gegen Halbenrain kletterte Straden auf Platz drei der Unterliga Süd. Tadej Flisar erzielte das Goldtor in der 63. Minute. Da Tabellenführer Kirchbach in Deutsch Goritz die erste Saisonniederlage hinnehmen musste – beim 1:0-Sieg der Deutsch Goritzer traf Simon Kramberger in der 41. Minute vom Elfmeterpunkt – hat die Elf von Trainer Wolfgang Salchinger mit nur einem Punkt Rückstand auf Kirchbach und Pircha im kommenden Spiel in Frannach sogar die Chance, die Tabellenführung zu übernehmen.Frannach holte zuletzt mit einem 1:1 einen Punkt in Sinabelkirchen. Benedikt Hofmann Wellenhof brachte das Team von Rene Triller in der 16. Minute in Führung. Die Elf von Hubert Kulmer glich in der 55. Minute aus. Frannach blieb damit auf Platz vier, hat aber ein Spiel weniger. Nach Punkteverlust – die Frannacher haben noch das Nachtragspiel in Halbenrain offen – wäre man sogar gleichauf mit Leader Kirchbach, die in der kommenden Runde Paldau zum Derby empfangen. Die Paldauer gingen zuletzt im Derby gegen St. Stefan mit einer 1:0-Niederlage vom Platz. 

Samstag, 22. September,19 Uhr: Frannach-Straden.Ergebnisse der 6. Runde: Straden-Halbenrain 1:0, Sinabelkirchen-Frannach 1:1, Kapfenstein-Eichkögl 4:3, Paldau-St. Stefan 0:1, Klöch-St. Margarethen 1:3, Deutsch Goritz-Kirchbach 1:0, Loipersdorf-Pircha 0:1.