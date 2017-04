Eine Halle für Kletterer

23.04.2017, 12:16 Uhr

Dominik Frankl macht Klettern in Weixelbaum für Quereinsteiger und Profis möglich.

Das Angebot in der neuen Kletterhalle im Eltern-Kind-Zentrum in Weixelbaum ist groß: Von Kletterkursen für Anfänger über Technik-Trainings bis hin zu Kursen für Menschen mit Einschränkungen ist für jeden etwas dabei. Um die 400 Stunden Arbeit stecken in der Kletterhalle, die Dominik Frankl und sein Team aufgebaut haben. Die strukturierte Kletterwand habe er einer Sporthauptschule abgekauft, noch bevor er überhaupt gewusst hätte, wo er sie aufstellen könnte."Die Idee dafür entstand schon vor ein paar Jahren. Ich dachte mir, es ist besser, die Wand zu haben, alles andere wird sich schon ergeben", so Dominik Frankl.Mit Unterstützung von Bürgermeister Heinrich Tomschitz, Bettina Öttl vom Ekiz und Hemma Plaschg von der Kinderkrippe mitsamt dem Team konnte die Wand im bis dato ungenutzten Turnsaal der alten Schule aufgebaut werden."Ich möchte Menschen in jedem Alter die Möglichkeit geben, das Klettern für sich zu entdecken", so Frankl, der selbst im Kindesalter mit dem Klettern begonnen hat.Die Kletterwand bietet leichtere Routen für Quereinsteiger, aber auch anspruchsvolle Neigungen für erfahrene Sportler.Dominik Frankl bietet auch andere Sportarten an, wie etwa Raftingtouren auf der Mur, Kajakkurse, Mountainbike- und Rennradtouren. Zu Schnupperkursen kann man sich unter 0664/6426242 anmelden.