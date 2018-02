Einige neue Gesichter und alte Bekannte

05.02.2018, 06:40 Uhr

Perlen, Torjäger und Heimkehrer - Transfers bei den Landesligakubs der Region.

Kenny Oluwafemi Gbolahan Ademola "Femi" Orenuga - so lautet der vollständige Name der Neuerwerbung des Tabellenvierten der Landesliga, Bad Radkersburg. Ausgebildet bei Everton, Engagements in Schweden und Norwegen und zuletzt in der 3. englischen Liga, so der gekürzte fußballerische Lebenslauf des 24-jährigen Flügelspielers. Möglich wurde der Transfer durch ein Auslandsstudium des Engländers in Slowenien.Damit ist die Einkaufstour von Bad Radkersburg aber noch nicht abgeschlossen. "Ein zentraler Mittelfeldspieler und ein Außenbahnspieler kommen bis zum Transferschluss am Dienstag noch dazu", so Helmut Pock. Die Verträge waren aber bei Redaktionsschluss noch nicht unterschrieben. Abgegeben wurden Marco und Sandro Lindner an Fehring und Torhüter Rene Pösendorfer an Feldbach.

HeimkehrerNach der erfolgreichen Hinrunde startete Herbstmeister St. Anna/Aigen ohne Neuzugänge die Vorbereitung auf die Rückrunde. Abgegeben wurde Julian Pfeifer an Fehring. Beim Tabellensechsten Gnas freut man sich über zwei Heimkehrer, die nach einem Auslandsstudium wieder bei der Truppe von Trainer Marko Kovacevic andockten. Alexander Roth war viele Jahre Stammtorhüter und Stefan Thomas Strohmaier erzielte vor seiner Fußballpause neun Saisontreffer für Gnas. Georg Liebmann wechselte zum Oberligisten Fehring.TorjägerMit 21 Treffern schoss der Kroate Filip Filipovic im Herbst Hof an die Tabellenspitze der Unterliga Süd. Nun soll er bei Mettersdorf den Abgang von Stürmer Alexander Rother zum GAK kompensieren. Mit Markus Farnleitner landete der Tabellenzehnte mit ausgeglichener Herbstbilanz einen weiteren Transferkracher. Der 24-jährige Ex-Kapfenberger war zuletzt Stammkraft beim Regionalligisten Gleisdorf. Von Weiz II holte man auch Torhüter Christopher Prasser.Als einziger der vier südosteirischen Landesligavereine startet Mettersdorf das Frühjahr mit einem Heimspiel. Am 9. März, Anpfiff ist um 19 Uhr, kommt Heiligenkreuz.