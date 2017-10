Fit mit Leo: Ex-Profi wird jetzt zum Trainer

18.10.2017, 19:31 Uhr

Am 22. Oktober öffnet das Fitnesscenter "LeoFit" in der Gleichenberg-Halle seine Tore.

Fitnesscenter Leofit

Ein "Heimkehrer" baut sich unweit seines "alten" Zuhauses in Höflach ein neues Standbein auf. Während Ex-Profi Leonhard Kaufmann seine Fußballkarriere daheim ausklingen lässt, läutet er in seiner Heimat gleichzeitig eine neue berufliche Laufbahn ein. Der ehemalige Sturm-Kicker aus Fehring startet in Bad Gleichenberg mit seinem eigenen Fitnesscenter "LeoFit" durch.Wenn sich ein Mitbürger mit Innovationsgeist und der Bereitschaft für Investitionen einer neuen beruflichen Herausforderung und der unternehmerischen Verantwortung stellt, dann steht die WOCHE im Rahmen ihrer Initiative "Wir kaufen daheim" als Partner zur Seite. Leo Kaufmann ist nach vielen Stationen in ganz Österreich und sogar in Deutschland bei Energie Cottbus mit Elan und Ideen zurückgekommen. Ausbildungen zum Fitness- und Personal Coach, Yoga- und Pilates-Instruktor und Kindergesundheitstrainer sowie die Unternehmerprüfung legen die formelle Basis für den Trainingsbetrieb, was aber viel mehr zählt, sind die persönlichen Erfahrungen des 28-Jährigen. Nach einem Riss des hinteren Kreuzbandes 2013 etwa sei er nach einem Jahr komplett schmerzfrei wieder in die Meisterschaft eingestiegen. Das sei nur dank gezielten Trainings möglich gewesen. Nun möchte Kaufmann "euch dabei unterstützen, eure Ziele zu erreichen".22. Oktober, 15 Uhr, Livemusik "Glückskinder" (Egon7), Buffet, Führungen; Betrieb ab 23. Oktober.225 m², Cardiogeräte und Kraftgeräte, Studio und Gruppenraum; Kurse: Yoga, Pilates, Balance Training, Personal Training, Blackroll., Grazer Straße 35, Bad Gleichenberg, 0676/4450662, www.leofit.at ; Öffnungszeiten: 5–23 Uhr