Heiße Bahnsport-Duelle in Mureck am 15. Oktober!

Zum 12.ten Mal steigt auf der traditionellen Bahn in Mureck das Bubi Bössner Memorial. Bei diesem Speedway-Rennen werden am 15. Oktober Spitzenfahrer aus Dänemark, Russland, Italien, der Ukraine und aus Österreich erwartet. Am Samstag wird ein Tag der offenen Tür in Mureck angeboten, am Sonntag steigen 22 Speedway-Läufe sowie der Flat Track Bewerb und die Entscheidung um den AMF-Pokal 2017!

, sagt Heinrich Schatzer der Obmann des Speedway Center Austria. Am Rennsonntag, dem 15. Oktober erwartet die Fans und Besucher in Mureck nicht weniger als 22 (!) Speedway-Läufe, dazu wird es auch den Flat Track Bewerb geben. Die rot-weiß-roten Top-Fahrer wie Daniel Gappmaier oder Mikey Jakopetti werden im Hauptbewerb gegen die internationale Konkurrenz alles versuchen:, verspricht Schatzer, der den Zuschauern auch das Duell um den AMF-Pokal 2017 - Austrian Motorsport Federation - anbieten kann.Damit gibt es heuer nochmals ein tolles Speedway-Wochenende in der Südoststeiermark, wenn am 14. und 15. Oktober die Bahnsport-Asse nach Mureck kommen. Mehr Infos unter: www.speedway-mureck.at