Peter Hochleitner ist UFC-Trainer

23.04.2018, 18:30 Uhr

Erfolgscoach Peter Hochleitner löst Helmut Puntigam beim UFC Fehring als Trainer ab. Am Montag stand der 59-Jährige zum ersten Mal am Trainingsplatz.

Peter Hochleitner hat Helmut Puntigam als Trainer des UFC Fehring abgelöst. Der Geschäftsführer von Mandlbauer übernimmt nach erfolgreichen Stationen in Bad Gleichenberg und zuletzt Fürstenfeld das Fehringer Oberliga-Team auf Platz drei. Obmann Robert Kröpfl und Sportchef Christian Wendler schauten mit der prominenten Neuverpflichtung in der WOCHE-Redaktion vorbei. Das vorrangige Ziel für die verbleibende Saison sei, die Meisterschaft gut abzuschließen und für das kommende Jahr zu planen, so der 59-Jährige.Hochleitner startet gleich in seiner ersten Trainingseinheit in die Vorbereitung aufs Derby am Wochenende. "Mit dem Derby habe ich gleich einen guten Anfang. Kirchberg ist eine spielerisch starke Mannschaft, die ich mit Fürstenfeld bereits in einem Trainingsspiel kennengelernt habe", so Hochleitner.