Tiggertom ist der "König der Berge"

19.07.2017, 09:35 Uhr

Zwölf Alpenpässe in zehn Tagen nahm der Edelsbacher in Angriff.

Handbiker Thomas Frühwirth alias Tiggertom liebt Herausforderungen. Gemeinsam mit dem Oberösterreicher Walter Ablingerg nahm der Edelsbacher nun als Training eine ganze besondere Tour in Angriff. Frühwirth passierte in einem Zeitraum von zehn Tagen zwölf der höchsten und schönsten Alpenpässe Europas. Neben dem Col de l'Iseran, dem höchsten Gebirgspass der Alpen, stand unter anderem auch der Rettenbachferner auf dem Programm.Thomas Frühwirth fuhr die Pässe von beiden Seiten hoch und war pro Tag im Schnitt fünf Stunden auf seinem Handbike unterwegs. "Ein Einbruch ist nie gekommen. Ich bin die letzten drei Tage härter gefahren als die ersten drei Tage. Aber eine Erholungswoche ist dennoch zwingend erforderlich", so der Ausnahmesportler nach absolvierter Tour. "Das Wetter war bis auf eineinhalb Tage wirklich wie aus dem Bilderbuch und bis auf einige Bremsbeläge gab es auch keine Defekte oder Zwischenfälle."Thomas Frühwirth ist unter anderem Ironman-Weltmeister 2013 und 2015, Ironman-Weltrekordhalter und Gewinner der Silbermedaille bei den Paralympics 2016 in Rio de Janeiro. Sein nächstes Ziel ist in dieser Saison der Austria Triathlon in Podersdorf am 2. September. "Ich möchte dort, wenn es die Bedingungen zulassen, eine neue Weltbestzeit aufstellen", nennt Frühwirth sein klares Ziel.