18.09.2018, 13:55 Uhr

Bad Radkersburg tritt in einer "Woche der harten Brocken" in Gnas an.

"Der Stürmer ist der erste Verteidiger, der Tormann der erste Angreifer", bringt Johann Bez, Trainer von Bad Radkersburg, seine Fußball-Philosophie auf den Punkt. Eine Philosophie, die er seinen Spielern vermitteln möchte und die nach dem Achtungserfolg in Voitsberg auch in den kommenden Spielen notwendig sein wird. "Auf uns warten jetzt die harten Brocken", so Bez mit Blick auf die Auslosung. Das Ergebnis der englischen Runde vom Dienstag, in der Bad Radkersburg auf Mettersdorf traf, stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest. Am kommenden Freitag geht es zum Tabellenzweiten Gnas, eine Runde darauf empfängt die Bez-Elf Fürstenfeld.

Starkes KollektivWas Bez noch ärgert, sind die späten Treffer, die sein Team zuletzt hinnehmen musste. Im Nachtrag gegen Wildon holte man einen 0:3-Rückstand auf, um in der letzten Minute noch als Verlierer vom Platz zu gehen und auch in Voitsberg kassierte man den Ausgleich in der 90. Minute. "Gnas ist ein starkes Kollektiv mit einem guten Trainer, die kämpfen bis zur letzten Minute", zollt Bez dem Gegner der 8. Runde großen Respekt. Die ungeschlagenen Gnaser haben zuletzt mit dem 2:1-Sieg in Mettersdorf weiter Selbstvertrauen getankt. "Wir können jeden schlagen", betont Kapitän Matthias Schadler. "Wir können aber auch von jedem geschlagen werden", weist er aber auch vorsichtig auf die Leistungsdichte der Liga hin. In Mettersdorf und St. Anna sind mit Leoben und Bruck Obersteirer zu Gast.Freitag,21. September,19 Uhr: Gnas-Bad RadkersburgWeitere Spiele: Mettersdorf-Leoben, St. Anna-Bruck, Wildon-Lafnitz KM II, Liezen-Heiligenkreuz, Fürstenfeld-St. Michael, Frauental-Pöllau, Voitsberg-Lebring.Ergebnisse der6. Runde: Voitsberg-Bad Radkersburg 1:1, Mettersdorf-Gnas 1:2, Liezen-Leoben 0:3, St. Anna-Lafnitz KM II 2:0, Wildon-Lebring2:2, Frauental-Heiligenkreuz3:1, St. Michael-Pöllau 2:0, Fürs-tenfeld-Bruckverschoben.