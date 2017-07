Zwei Aufsteiger als heiße Eisen

18.07.2017, 08:57 Uhr

Bad Radkersburg rüstete kräftig auf, Bad Gleichenberg zeigte im ÖFB-Cup auf.

Zwei Aufsteiger sorgen schon vor Saisonbeginn für Schlagzeilen. Landesligameister Bad Gleichenberg schickte mit seinen drei Neuerwerbungen Christian Degen, Philipp Stuber-Hamm und David Otter den Erstligaverein Wattens im ÖFB-Cup mit einer 5:1-Packung zurück nach Tirol. Neu ist im Thermenort auch Co-Trainer Denny Krcmarek. Ziel ist der Klassenerhalt in der Regionalliga Mitte. Los geht's bereits am 22. Juli mit dem Heimspiel gegen LASK Juniors.Kräftig aufgerüstet hat Landesligist Bad Radkersburg. Die Kracher sind Denis Kramar, der bereits in der Europa League spielte, der zweifache slowenische Meister Mitja Resek und Matic Marusko. Dazu gesellen sich mit Dominik Divjak, Tobias Tomka, Manuel Zöhrer, Martin Salentinig, Alexander Knoller, Marco und Sandro Lindner weitere Zugänge.