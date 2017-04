Alles neu macht der Frühling bei Hiebaum Tracht

22.04.2017, 00:00 Uhr

Hiebaum erfindet sich alljährlich neu. So kann der Frühling für Trachtenfans getrost kommen.

Rund um Ostern präsentierte das Familienunternehmen Hiebaum die neue Kollektion. Hunderte Fans zollten den neuen Trachtenkreationen begeisterten Beifall. Der Frühling kann kommen.Auch an die Kinder hat die Kreativabteilung von Hiebaum gedacht. Gut so. Denn ob Taufe, Firmung oder Familienfest: Kindertrachten passen zu jeder Feierlichkeit. In der neuen Kindertrachten-Abteilung gibt es für die Kleinen die größte Auswahl, viele bekannte Marken und Exklusives aus der hauseigenen Manufaktur ab Größe 62.

Hochzeit in Tracht



Für Sie da

Und wenn der große Moment gekommen ist, hat Hiebaum auch die passende Hochzeitstracht im Sortiment. Selbst für das an- und aufregende Darunter sorgt die Trachtenmanufaktur in Studenzen. So ist Hiebaum ein verlässlicher Trachtenpartner für jeden Lebensabschnitt.Trachtenmode Hiebaum,die Vulkanlandmanufaktur mit 60 Jahren Tradition8322 Studenzen 118Tel. 03115/2560Öffnungszeiten:Montag bis Freitag8.30 bis 18.00 UhrSamstag8.30 bis 16:00 Uhr