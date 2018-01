Die jungen wilden Schnapsbrenner

06.01.2018, 15:21 Uhr

. „Wir haben uns von rundherum Tipps geholt, zum Beispiel von Seriensiegeraus Muggendorf oderaus Dirnbach“, so ein Sprecher des Beerengutes Straden. Zwei Tage waren anberaumt, um die Maische aus Himbeeren und Heidelbeeren zu brennen. Und damit die Zeit schneller vergeht, sind so wie in früheren Tagen auch die Nachbarn gekommen, um das edle Produkt zu verkosten. Da wurde Karten gespielt und „alte Geschichten“ ausgetauscht. „Unser Ziel ist es, noch besser zu werden und da gibt es schon noch Luft oder besser gesagt Geist nach oben“, waren sich alle anwesenden Schnapsbrenner nach diesen zwei Tagen einig.