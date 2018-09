Die Suche nach den besten Projekten

12.09.2018, 12:05 Uhr

Die Verleihung erfolgt zu Beginn des Jahres 2019. Konzipiert wurde der Innovationspreis als Preis der regionalen Wirtschaft. Entscheidend ist also: Der Standort des Einreichers muss im Vulkanland sein. So können gewerbliche Unternehmen, landwirtschaftliche Betriebe und Gründer, aber auch Gemeinden einreichen.Das Teilnahmeformular, es wird auf der Vulkanland-Homepage bereitgestellt, ist, so Regionalentwickler Michael Fend, auch von Ungeübten in weniger als einer halben Stunde ausgefüllt. Damit sei der mit 13.500 Euro dotierte Innovationspreis wohl einer der "barrierefreiesten" Wirtschaftspreise der ganzen Steiermark.