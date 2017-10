Frühstück mit potenziellem Supernachfolger

13.10.2017, 11:13 Uhr

Philipp Knaus und das Team der Jungen Wirtschaft luden nach Schützing zu "Business and Breakfast".

SCHÜTZING. Das Team der Jungen Wirtschaft (JW) Südoststeiermark rund um den Obmann Marc Fauster lud im Rahmen der Eventserie "Business and Breakfast" in die Wohlfühltischlerei Knaus nach Schützing. Neben dem Netzwerken in entspannter Atmosphäre stand der "Follow me"-Award der Wirtschaftskammer im Mittelpunkt des Geschehens. Gastgeber Philipp Knaus ist nämlich als Vertreter der Südoststeiermark als Superbetriebsnachfolger nominiert. Für ihn voten konnte man vor Ort.Achtung! Hier kann man noch bis 30. Oktober um 8 Uhr online abstimmen.