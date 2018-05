Maria Eder ist Klimaschutz-Managerin für die Gemeinden im Bezirk

01.05.2018, 14:00 Uhr

Maria Eder von der Lokalen Energieagentur (LEA) in Auersbach ist eine von 79 steirischen Kliamschutzbeauftragten.

79 Steirer als Gemeindeberater

Die neue Klimaschutzbeauftragte für die 26 Gemeinden der Südoststeiermark heißt Maria Eder von der Lokalen Energieagentur (LEA) in Auersbach. Die Energieexpertin war eine von 20 Teilnehmern am speziellen Lehrgang im Wegener Center in Graz. Das Klimabündnis Österreich bietet im Rahmen dieser Schulung Gemeindevertretern und Mitarbeitern offizieller Beratungsstellen eine Ausbildung in Sachen Klimaschutz.Das Land Steiermark unterstützt den Ausbildungslehrgang finanziell. Umweltlandesrat Anton Lang dazu: "Gemeinden sind ein wichtiger Motor bei der Umsetzung von Klimaschutzaktivitäten." Sie könnten selbst mit gutem Beispiel vorangehen und deren Bürger einbinden und motivieren, ebenso aktiv zu werden, so Lang.Insgesamt haben bereits 79 Steirer den Lehrgang erfolgreich absolviert, alleine in diesem Jahr kommen 14 Absolventen aus der Steiermark.Auf dem Lehrplan standen Themen wie Klimawandel, umweltfreundliche Mobilität, Erneuerbare Energie, energieeffiziente Raumplanung, Bodenschutz, ökologische Beschaffung und Klimawandelanpassung. Wissenschaftlich begleitet wurde der Lehrgang von den Universitätsprofessoren Helga Kromp-Kolb und Gottfried Kirchengast, die Leitung hatte Klimabündnis-Regionalstellenleiter Friedrich Hofer inne.