Rundgang am Gemüsebauernhof

06.05.2018, 20:07 Uhr

in Hof bei Straden. Seit 1892 wird dieser Hof, der direkt an der B66 liegt, im Vollerwerb bewirtschaftet. Größtenteils lebt die Familie vom Acker- & Gemüseanbau. Neben Ferienwohnungen und Gästezimmern gibt es am Hof auch eine Gemüsehaltestelle und einen Hofladen, den die Junge Wilde Gemüsebäuerinbetreut. Die interessierten Besucher wurden an diesem 1. Mai-Nachmittag durch den Bauernhof und die naheliegenden Folientunnel, wo viele verschiedene Gemüsesorten heranwachsen, geführt. Die Verpflegung der Gäste hatte das naheliegendeübernommen. Ab Juni kann zudem der Gemüsebauernhof jeweils dienstags um 10 Uhr bei einer Führung noch näher kennengelernt werden.