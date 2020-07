Geschichten zu hören, zu erleben und selbst zu lesen ist ein wesentlicher Bestandteil des alltäglichen Lebens. Mit der Initiative Tiroler Geschichten Sommer möchten wir Raum und Bewusstsein für Geschichten schaffen. Alle Altersgruppen sind eingeladen, die Zeit, die beim Erzählen, Selberlesen oder Vorlesen einer Geschichte (Märchen, Sagen, Kinderromane, Bilderbücher) verbracht wird, in einem Geschichtenpass zu sammeln. Als Auftakt zu dieser Sommeraktion fanden in der Bibliothek Zirl zahlreiche Veranstaltungen statt. So haben sich eine Klasse der Volksschule an den "Balkonkonzerten" beteiligt und eine Woche lang Gedichte aus dem Fenster rezidiert, die Kinder der Kindergärten Florianstraße und am Schloßbach konnten eine Märchenwanderung erleben. Den Jugendlichen der ersten Schulstufe der Mittelschule erschienen bei einer Wanderung direkt an den verschiedenen Schauplätzen Sagengestalten, die aus ihrem Leben erzählten. Die Bibliothek bedankt sich bei allen Pädagogen und Helfern für die Teilnahme und möchte alle Interessierten einladen, die Aktion den Sommer über zu unterstützen. Komm in die Bibliothek! Wir freuen uns auf den Besuch!