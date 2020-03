Die in Pettnau wohnhafte Architektin und Fotografin Isabelle Bacher präsentiert zusammen mit Alexandra Keller (Journalistin/Autorin) am Dienstag 17.3.2020 um 19:30 im Gemeindehaus Pettnau ihr Buch IM NORDEN. Zu dieser Lesung und Bildpräsentation lädt die Gemeindebücherei Pettnau herzlich ein.

Isabelle Bacher hat fünf Jahres ihres Lebens im Norden Norwegens gelebt. Sie hat das Licht der Arktis lieben gelernt und es geschafft, die bizarre Faszination fotografisch festzuhalten.

Sie macht Fotos zu Kunst und hat in Zusammenarbeit mit RED BULL MEDIA HOUSE, TERRA MATER und BENEVENTO PUBLISHING das Buch "Im Norden" im Oktober 2019 veröffentlicht.

www. isabelle-bacher.com.

Freuen Sie sich auf atemberaubende Bilder von Licht, Landschaft und Menschen, spannende Texte, persönliches Kennenlernen und ... ein nordisches Buffet.